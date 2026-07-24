Vremenska prognoza: Stabilan vikend i najava novog toplotnog talasa u avgustu

Naslovi.ai pre 19 minuta
Vremenska prognoza: Stabilan vikend i najava novog toplotnog talasa u avgustu

Nakon sveže noći, vikend donosi sunčano i prijatno vreme, dok se krajem jula i početkom avgusta očekuje intenzivan toplotni talas.

Hladni front koji je prešao preko Srbije doneo je osetno svežiju vazdušnu masu. Padavine su prestale, a noć pred nama biće vedra i vrlo sveža. Telegraf Telegraf N1 Info

Vikend donosi stabilizaciju vremena uz pretežno sunčane periode i porast temperature do 29 stepeni. Novo naoblačenje sa kratkotrajnom kišom očekuje se od nedelje popodne. Krajem jula Srbiju očekuje postepeni porast temperatura, a početkom avgusta prognozira se intenzivan toplotni talas sa vrednostima preko 40 stepeni. Telegraf Radio 021 Serbian News Media Nova Moj Novi Sad Glas Zapadne Srbije

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