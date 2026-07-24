Vremenska prognoza: Stabilizacija za vikend, nove padavine od nedelje

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza: Stabilizacija za vikend, nove padavine od nedelje

Nakon prolaska hladnog fronta, vikend donosi sunčane intervale i porast temperature, dok se od nedelje popodne očekuje novo naoblačenje.

Hladni front koji je prešao preko Srbije doneo je osetno svežiju vazdušnu masu i padavine. Na severu zemlje i u Vojvodini došlo je do razvedravanja, dok se u centralnim krajevima kiša smiruje. Padavine se premeštaju ka jugu i istoku Srbije, gde će se zadržati do kraja dana. Telegraf N1 Info RTS

Subota donosi stabilizaciju vremena uz pretežno sunčane periode i porast temperature do 29 stepeni. Međutim, već od nedelje popodne i tokom ponedeljka očekuje se novo naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Znatno topliji talas sa temperaturama preko 40 stepeni prognozira se tek od avgusta. Radio 021 Serbian News Media Nova Moj Novi Sad Glas Zapadne Srbije

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