Vremenska prognoza: Stabilizacija za vikend, nove padavine od nedelje
Nakon prolaska hladnog fronta, vikend donosi sunčane intervale i porast temperature, dok se od nedelje popodne očekuje novo naoblačenje.
Hladni front koji je prešao preko Srbije doneo je osetno svežiju vazdušnu masu i padavine. Na severu zemlje i u Vojvodini došlo je do razvedravanja, dok se u centralnim krajevima kiša smiruje. Padavine se premeštaju ka jugu i istoku Srbije, gde će se zadržati do kraja dana. Telegraf N1 Info RTS
Subota donosi stabilizaciju vremena uz pretežno sunčane periode i porast temperature do 29 stepeni. Međutim, već od nedelje popodne i tokom ponedeljka očekuje se novo naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Znatno topliji talas sa temperaturama preko 40 stepeni prognozira se tek od avgusta. Radio 021 Serbian News Media Nova Moj Novi Sad Glas Zapadne Srbije