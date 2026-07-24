Završena sednica Skupštine Beograda: Usvojene odluke o subvencijama i zemljištu

Naslovi.ai pre 9 minuta
Završena sednica Skupštine Beograda: Usvojene odluke o subvencijama i zemljištu

Nakon povlačenja spornih projekata JPP, odbornici usvojili izmene o komunalnim subvencijama i poljoprivrednom zemljištu.

Skupština grada Beograda završila je sednicu usvajanjem osam tačaka dnevnog reda, uključujući odlaganje roka za subvencionisane komunalne usluge do 2030. godine i program korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Prethodno su sa dnevnog reda povučeni sporni projekti javno-privatnog partnerstva za bezbednosni sistem i novogodišnju dekoraciju zbog nedostatka mišljenja komisije. B92 Politika NIN Insajder

Opozicija je povlačenje projekata JPP ocenila kao rezultat unutarstranačkih sukoba vlasti i pritiska javnosti. Istovremeno, odbijene su inicijative za reviziju projekata poput rekonstrukcije Kalenić pijace, dok je nastavljena polemika oko stanja u Apoteci Beograd, gde vlast optužuje opoziciju za manipulaciju zaposlenima. N1 Info Danas Radio sto plus Euronews

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