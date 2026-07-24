Kuzmanović (DS): 16.000 kontrolora za izbore je minimum minimuma, predlažem 24.000

Nedeljnik pre 8 minuta
Kuzmanović (DS): 16.000 kontrolora za izbore je minimum minimuma, predlažem 24.000
Predsednik beogradskog odbora Demokratske stranke (DS) Branimir Kuzmanović, koji je bio član više izbornih štabova u prethodnim decenijama, izjavio je da je 16.000 proverenih i obučenih kontrolora, koliko studentski pokret najavljuje da će imati na predstojećim izborima, minimum minimuma, uz ocenu da je potrebno imati po tri koordinisane osobe po biračkom mestu, umesto dva. „Predložio bih da taj broj bude oko 24.000. Zato što su za hontrolu jednog biračkog mesta
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