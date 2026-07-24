Oštećen konzulat Letonije u Ukrajini: Poginulo šest civila, ranjeno više destina ljudi u ruskom napadu

Newsmax Balkans pre 56 minuta
Oštećen konzulat Letonije u Ukrajini: Poginulo šest civila, ranjeno više destina ljudi u ruskom napadu

Počasni konzulat Letonije u ukrajinskom gradu Slavjansku oštećen je u ruskom napadu u kojem je poginulo šest civila, a više desetina ljudi je ranjeno, saopštili su ukrajinski i letonski zvaničnici, dok su Evropska unija i baltičke zemlje osudile napad na civilne objekte i diplomatsku infrastrukturu.

Ministarka spoljnih poslova Letonije Baiba Braže potvrdila je da je konzulat oštećen u napadu i navela da je o tome obavestila ministre država članica EU i NATO, kao i međunarodne organizacije. "Rusija može uništiti zgrade, ali ne i volju Ukrajine i podršku Letonije", poručila je Braže. Letonski javni servis LTV objavio je da počasni konzul Oleksandr Pavenko nije povređen. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta osudio je danas ruski napad na počasni konzulat
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Zelenski objavio snimak napada na Rusiju: Naš odgovor je apsolutno fer; šta je Moskva gađala u Kijevu

Zelenski objavio snimak napada na Rusiju: Naš odgovor je apsolutno fer; šta je Moskva gađala u Kijevu

RTS pre 22 minuta
U ruskim napadima na Ukrajinu oštećen konzulat Letonije: Poginulo 6 civila, desetine ranjeno, lideri Evropske unije na nogama!…

U ruskim napadima na Ukrajinu oštećen konzulat Letonije: Poginulo 6 civila, desetine ranjeno, lideri Evropske unije na nogama!

Kurir pre 7 minuta
Kosta i Lajenova: napad u Slavjansku je neprihvatljiv čin, EU stoji uz Letoniju

Kosta i Lajenova: napad u Slavjansku je neprihvatljiv čin, EU stoji uz Letoniju

Politika pre 52 minuta
Nemačka upozorava na rastući rizik od špijunaže i sabotaže

Nemačka upozorava na rastući rizik od špijunaže i sabotaže

Politika pre 1 sat
U Ruskim napadima na Ukrajinu pogođen konzulat Letonije

U Ruskim napadima na Ukrajinu pogođen konzulat Letonije

N1 Info pre 2 sata
Udari na luke na prestaju: Plovidba ukrajinskih brodova paralisana, gore brodovi i infrastruktura

Udari na luke na prestaju: Plovidba ukrajinskih brodova paralisana, gore brodovi i infrastruktura

Večernje novosti pre 2 sata
Ruska vojska otkrila detalje o udaru na objekat kod Kijeva za vreme prezentacije bespilotnih letelica

Ruska vojska otkrila detalje o udaru na objekat kod Kijeva za vreme prezentacije bespilotnih letelica

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEvropska UnijaUkrajinaEURusija

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Ne verujem da Rusija i Kina prodaju oružje Iranu

Tramp: Ne verujem da Rusija i Kina prodaju oružje Iranu

Danas pre 1 sat
Ambasador Srbije u penziji analizira: Digitalni evro ili geopolitika u vašem džepu

Ambasador Srbije u penziji analizira: Digitalni evro ili geopolitika u vašem džepu

Danas pre 1 sat
U ruskom napadu na Ukrajinu oštećen konzulat Letonije

U ruskom napadu na Ukrajinu oštećen konzulat Letonije

Danas pre 2 sata
Vučić: Od noćas po našem vremenu američke tarife na srpsku robu biće nula odsto

Vučić: Od noćas po našem vremenu američke tarife na srpsku robu biće nula odsto

RTV pre 56 minuta
SAD ukinule carine za Srbiju, napredak u pregovorima o NIS-u i ekonomske mere

SAD ukinule carine za Srbiju, napredak u pregovorima o NIS-u i ekonomske mere

Naslovi.ai pre 17 minuta