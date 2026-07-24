Oštećen konzulat Letonije u Ukrajini: Poginulo šest civila, ranjeno više destina ljudi u ruskom napadu

Počasni konzulat Letonije u ukrajinskom gradu Slavjansku oštećen je u ruskom napadu u kojem je poginulo šest civila, a više desetina ljudi je ranjeno, saopštili su ukrajinski i letonski zvaničnici, dok su Evropska unija i baltičke zemlje osudile napad na civilne objekte i diplomatsku infrastrukturu.

Ministarka spoljnih poslova Letonije Baiba Braže potvrdila je da je konzulat oštećen u napadu i navela da je o tome obavestila ministre država članica EU i NATO, kao i međunarodne organizacije. "Rusija može uništiti zgrade, ali ne i volju Ukrajine i podršku Letonije", poručila je Braže. Letonski javni servis LTV objavio je da počasni konzul Oleksandr Pavenko nije povređen. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta osudio je danas ruski napad na počasni konzulat