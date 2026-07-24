Povredio se Mitrović: Srbija bez kapitena u Ligi nacija

Newsmax Balkans pre 6 minuta  |  Newsmax Balkans
Povredio se Mitrović: Srbija bez kapitena u Ligi nacija

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović pauziraće između dva i tri meseca zbog povrede ligamenata kolena, saopštio je njegov klub Al Rajan.

To znači da će Mitrović propustiti prve četiri utakmice Srbije u Ligi nacija. Našu selekciju prvo očekuju mečevi u Beogradu, sa Grčkom 24. i Holandijom, 27. septembra, a potom slede gostovanja u Nemačkoj (1. oktobra) i Holandiji (4. oktobra). Srbija dočekuje Nemačku 13. novembra, a tri dana kasnije gostuje Grčkoj.
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