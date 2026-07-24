Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je u 1.43 časova da je dvanaestogodišnja Anđelija D, zbog čijeg nestanka je aktiviran sistem "Pronađi me", pronađena i da se, nepovređena, sama vratila kući.

MUP je tridesetak minuta ranije u objavi o nestanku devojčice naveo da je Anđelija poslednji put viđena u četvrtak, 23. jula oko 11.30 časova u Ulici Ratka Mitrovića 65 u Beogradu. Informacije o nestanku i fotografija devojčice bili su dostupni i na sajtu sistema Pronađi me.