Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je u 1.43 časova da je dvanaestogodišnja Anđelija D, zbog čijeg nestanka je aktiviran sistem "Pronađi me", pronađena i da se, nepovređena, sama vratila kući.

MUP je tridesetak minuta ranije u objavi o nestanku devojčice naveo da je Anđelija poslednji put viđena u četvrtak, 23. jula oko 11.30 časova u Ulici Ratka Mitrovića 65 u Beogradu. Informacije o nestanku i fotografija devojčice bili su dostupni i na sajtu sistema Pronađi me.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Pronađena devojčica (12) koja je nestala u Beogradu. Oglasio se MUP: Vratila se sama kući

Pronađena devojčica (12) koja je nestala u Beogradu. Oglasio se MUP: Vratila se sama kući

Blic pre 2 sata
Aktiviran sistem Pronađi me! Anđelija (12) nestala u Beogradu, poslednji put viđena u ovom delu grada

Aktiviran sistem Pronađi me! Anđelija (12) nestala u Beogradu, poslednji put viđena u ovom delu grada

Blic pre 2 sata
Potraga srećno završena: 12-godišnja devojčica sa Čukarice ponovo sa roditeljima

Potraga srećno završena: 12-godišnja devojčica sa Čukarice ponovo sa roditeljima

Euronews pre 1 sat
Pronađena nestala devojčica (12) u Beogradu: Sama se vratila kući

Pronađena nestala devojčica (12) u Beogradu: Sama se vratila kući

Mondo pre 2 sata
Pronađena dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević, zbog čijeg nestanka je aktiviran sistem "Pronađi me"

Pronađena dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević, zbog čijeg nestanka je aktiviran sistem "Pronađi me"

Newsmax Balkans pre 2 sata
Aktiviran sistem „Pronađi me“ – nestala dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević

Aktiviran sistem „Pronađi me“ – nestala dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević

Pirotske vesti pre 2 sata
Nestala devojčica Anđela (12) u Beogradu: Aktiviran sistem "Pronađi me"

Nestala devojčica Anđela (12) u Beogradu: Aktiviran sistem "Pronađi me"

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Newsmax Balkans pre 1 sat
Pronađena devojčica (12) koja je nestala u Beogradu. Oglasio se MUP: Vratila se sama kući

Pronađena devojčica (12) koja je nestala u Beogradu. Oglasio se MUP: Vratila se sama kući

Blic pre 2 sata
Aktiviran sistem Pronađi me! Anđelija (12) nestala u Beogradu, poslednji put viđena u ovom delu grada

Aktiviran sistem Pronađi me! Anđelija (12) nestala u Beogradu, poslednji put viđena u ovom delu grada

Blic pre 2 sata
Potraga srećno završena: 12-godišnja devojčica sa Čukarice ponovo sa roditeljima

Potraga srećno završena: 12-godišnja devojčica sa Čukarice ponovo sa roditeljima

Euronews pre 1 sat
Pronađena nestala devojčica (12) u Beogradu: Sama se vratila kući

Pronađena nestala devojčica (12) u Beogradu: Sama se vratila kući

Mondo pre 2 sata