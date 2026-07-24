Ristić o imenovanju za v. d. direktora Ateljea 212: Tražili su pomoć, zadatak mi je da doprinesem očuvanju pozorišta

Newsmax Balkans pre 1 sat
Ristić o imenovanju za v. d. direktora Ateljea 212: Tražili su pomoć, zadatak mi je da doprinesem očuvanju pozorišta

Novopostavljeni vršilac dužnosti direktora beogradskog pozorišta Atelje 212 Ljubiša Ristić izjavio je za FoNet da je od njega traženo da pomogne i da je njegov zadatak da doprinese očuvanju tog pozorišta.

"Od mene su tražili da pomognem, ima problema u Ateljeu. To je moja obaveza, ništa tu nema komplikovano. Treba sačuvati Atelje 212, ništa drugo", rekao je Ristić. Na pitanje kakve probleme ima Atelje 212, odgovorio je da ih ima "svakojakih". "Pa vidite šta se sve događa. Sve je u opasnosti: pozorišta, fakulteti, ko zna, sutra će početi da se ukidaju institucije koje ne rade. Treba to sve zaustaviti i normalno raditi", naglasio je Ristić. Dodao je da su zaposleni u
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