Sednica o nepoverenju Vladi Srbije: Deveto vanredno zasedanje Skupštine u ponedeljak

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak u 10 časova deveto vanredno zasedanje, na kome će se razmatrati Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.

Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, saopšteno je iz parlamenta. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. "Imamo 30 dana (od glasanja nepoverenja Vladi) da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament", rekla je Ana Brnabić za televiziju K1 i dodala da od tada ima 60 dana do izbora. Narodna skupština je