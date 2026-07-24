Afrička kuga svinja se širi Srbijom: Vanredna situacija u devet opština, eutanazirano ili uginulo oko 30.000 svinja

Zbog afričke kuge svinja vanredna situacija proglašena je u devet opština u Srbiji, a dr Boban Đurić iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede kaže da je do sada eutanazirano ili uginulo oko 30.000 svinja.

Đurić je danas izjavio da je afrička kuga svinja do sada potvrđena u sedam okruga, 12 opština i 58 naseljenih mesta, na ukupno 734 gazdinstva. ''Ova bolest je najzastupljenija u Mačvanskom, Kolubarskom, Sremskom i Južnobačkom okrugu, opštini Žabalj. Proglašena je vanredna situacija u devet opština, što olakšava lokalnim samoupravama da izađu u susret veterinarskoj službi u smislu neškodljivog uklanjanja leševa, a ujedno i da se sprovedu sve propisane mere'', rekao