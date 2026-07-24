Brnabić: Unapredili smo izborne uslove kako niko ne bi sumnjao u njihove rezultate

NIN pre 49 minuta  |  Tanjug
Brnabić: Unapredili smo izborne uslove kako niko ne bi sumnjao u njihove rezultate
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će sednica Skupštine Srbije biti zakazana za ponedeljak, 27. juli i istakla da će se na njoj videti da li većina u parlamentu ima povernja u vladu Đure Macuta. "Imamo 30 dana (od glasanja nepoverenja Vladi) da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament", rekla je Ana Brnabić za K1 i dodala da od tada ima 60 dana do izbora. Naglasila je i da će sednica parlamenta biti
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