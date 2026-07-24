Danas sednica Skupštine Beograda, na dnevnom redu projekti privatnog partnerstva

Skupština Grada Beograda održaće danas sednicu, a među 11 tačaka dnevnog reda o kojima će raspravljati odbornici, biće predlozi o projektIma javno-privatnog partnerstva i to projekat javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednog sistema grada Beograda kao i za poveravanje usluge obezbeđivanja sistema novogodišnje dekoracije na teritoriji grada. Što se tiče javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednog sistema Beograda,