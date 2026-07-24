Pljuskovi i grmljavina još danas, pa stiže sunce: RHMZ objavio kada se vreme ponovo menja u Srbiji

NIN pre 21 minuta  |  Tanjug
Pljuskovi i grmljavina još danas, pa stiže sunce: RHMZ objavio kada se vreme ponovo menja u Srbiji

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kasnije posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje uz slab i umeren, severozapadni vetar koji će posle podne biti u pojačanju, a temperature će varirati od 10 do 26 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše, a od sredine dana suvo sa dužim sunčanim intervalima i najvišom temperaturom oko 25 stepeni. Za vikend se očekuje pretežno sunčano i toplo, od nedelje do
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