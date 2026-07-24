Počela sednica Skupštine Beograda: Povučene tri tačke dnevnog reda, odbornici nastavili raspravu

NIN pre 10 minuta  |  Tanjug
Počela sednica Skupštine Beograda: Povučene tri tačke dnevnog reda, odbornici nastavili raspravu
U Skupštini Grada Beograda danas je počela sednica na kojoj će odbornici raspravljati o 11 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlozi o projektima javno-privatnog partnerstva i to projekat javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednog sistema grada Beograda kao i za poveravanje usluge obezbeđivanja sistema novogodišnje dekoracije na teritoriji grada. Na sednici, kojom predsedava predsednik Skupštine Grada Nikola Nikodijević, prisutan je 81
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