Počela sednica Skupštine Beograda: Povučene tri tačke dnevnog reda, odbornici nastavili raspravu

U Skupštini Grada Beograda danas je počela sednica na kojoj će odbornici raspravljati o 11 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlozi o projektima javno-privatnog partnerstva i to projekat javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednog sistema grada Beograda kao i za poveravanje usluge obezbeđivanja sistema novogodišnje dekoracije na teritoriji grada. Na sednici, kojom predsedava predsednik Skupštine Grada Nikola Nikodijević, prisutan je 81