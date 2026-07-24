Pronađena devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem „Pronađi me“

Dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen u četvrtak, 23. jula, pronađena je, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Devojčica se, nepovređena, sama vratila kući, navodi se u saopštenju. Time je zatvoren sistem " Pronađi me", koji je bio aktiviran nešto posle 1.00 sat protekle noći za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvanaestogodišnje Anđelije Dimitrijević iz Beograda na opštini Čukarica u Beogradu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvanaestogodišnje Anđelije Dimitrijević