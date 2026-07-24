Propao i tender za 85 novih tramvaja, javila se samo Bozankaja

Nova ekonomija pre 2 sata
Propao i tender za 85 novih tramvaja, javila se samo Bozankaja
Tender za nabavku novih 85 kratkih tramvaja vrednosti 226 miliona evra za potrebe GSP-a će biti obustavljen, jer Grad nije obezbedio novac za uplatu avansa u visini od 22 miliona evra, saznaje sindikat „Centar“ GSP „Beograd“. „Samo dva dana posle obustave tendera za nabavku novih trolejbusa, propao je i tender za nabavku novih tramvaja na koji se javila samo jedna firma i to turska Bozankaja. Ovo je još jedan dokaz da zbog alarmantnog stanja u sistemu javnog
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