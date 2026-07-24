Derbi Zvezde i Vojvodine u Superligi: Partizan gostuje u Šapcu

Nova pre 2 sata
Derbi Zvezde i Vojvodine u Superligi: Partizan gostuje u Šapcu

Utakmicama drugog kola za vikend se nastavlja takmičenje u Superligi Srbije, a derbi kola igra se u Beogradu, gde će Crvena zvezda dočekati Vojvodinu.

Utakmicama drugog kola za vikend se nastavlja takmičenje u Super ligi Srbije, a derbi kola igra se u Beogradu, gde će Crvena zvezda dočekati Vojvodinu. Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić" protiv Vojvodine, a obe ekipe igraće za drugu pobedu na startu takmičenja. Zvezda i Vojvodina igrali su ove sedmice utakmice u kvalifikacijama za evropska takmičenja, beogradski tim pobedio je u Severnoj Irskoj Larn 4:0, u drugom kolu
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