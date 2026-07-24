Mađar: Istražujemo kredit od milijardu evra koji je Orbanova vlada odobrila Severnoj Makedoniji

Mađarska istražuje kredit od milijardu evra koji je prethodna vlada odobrila Severnoj Makedoniji pod veoma povoljnim uslovima, izjavio je danas mađarski premijer Peter Mađar.

Kako su preneli makedonski mediji, mađarski premijer je naglasio da kredit dat Severnoj Makedoniji, preko državne Eksimbanke, ima mnogo povoljniju kamatnu stopu od kamatne stope po kojoj mađarske kompanije i Mađari dobijaju kredite, ali i od stope po kojoj mađarska država uzima kredite. „Zajam, odobren po kamatnoj stopi od 3,25 odsto, sa punim rizikom obezbeđenim 100-procentnom garancijom vlade, je među nekoliko transakcija vezanih za Eksimbanku koje se sada