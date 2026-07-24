Nestala devojčica Anđela (12) u Beogradu: Aktiviran sistem "Pronađi me"

Nova pre 58 minuta
Nestala devojčica Anđela (12) u Beogradu: Aktiviran sistem "Pronađi me"

Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je sistem "Pronađi me" zbog nestanka devojčice Anđele Dimitrijević, stare 12 godina iz Beograda.

Kako se navodi, dete je visine oko 170 santimetara, ima dužu smeđu kosu i braon oči. U trenutku nestanka bila je obučena u belu majicu, crni šorc i patike. Devojčica je, prema informacijama iz sistema "Pronađi me", nestala oko 11.30 časova u beogradskog opštini Čukarica. Sva korisna saznanja o nestalom detetu građani mogu javiti na telefon 011/192 i 066/8895297. Više infomacija na sajtu https://pronadjime.mup.gov.rs/
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