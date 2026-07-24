Sindikat GSP: Propao tender za nabavku novih tramvaja, Beograd nije obezbedio novac za avans

Nova pre 1 sat
Sindikat GSP: Propao tender za nabavku novih tramvaja, Beograd nije obezbedio novac za avans

Tender za nabavku novih 85 kratkih tramvaja u vrednosti od 226 miliona evra, planiran za potrebe Gradskog saobraćajnog preduzeća "Beograd" (GSP), biće obustavljen, jer Grad Beograd nije obezbedio novac za uplatu avansa u iznosu od 22 miliona evra, objavio je danas sindikat Centar GSP Beograd.

"Samo dva dana posle obustave tendera za nabavku novih trolejbusa, propao je i tender za nabavku novih tramvaja na koji se javila samo jedna firma i to turska Bozankaja", naveo je predsednik Sindikata Ivan Banković. On smatra da je to još jedan dokaz da zbog alarmantnog stanja u sistemu javnog prevoza Beograda i ogromnih dugova Grada prema GSP, a potom GSP prema dobavljačima, više nije moguće nabaviti nijedno novo vozilo preko Grada. Banković je rekao da se na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Sindikar Centar GSP Beograd: Tender za nabavku trolejbusa biće obustavljen, jer grad nema novca

Sindikar Centar GSP Beograd: Tender za nabavku trolejbusa biće obustavljen, jer grad nema novca

Serbian News Media pre 3 minuta
Propao i tender za 85 novih tramvaja, javila se samo Bozankaja

Propao i tender za 85 novih tramvaja, javila se samo Bozankaja

Nova ekonomija pre 33 minuta
Sindikat GSP: Propao tender za nabavku novih tramvaja, Beograd nije obezbedio novac za avans

Sindikat GSP: Propao tender za nabavku novih tramvaja, Beograd nije obezbedio novac za avans

N1 Info pre 1 sat
Propao i tender za 85 kratkih tramvaja

Propao i tender za 85 kratkih tramvaja

Ekapija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderGSPSindikatTurska

Ekonomija, najnovije vesti »

Sindikar Centar GSP Beograd: Tender za nabavku trolejbusa biće obustavljen, jer grad nema novca

Sindikar Centar GSP Beograd: Tender za nabavku trolejbusa biće obustavljen, jer grad nema novca

Serbian News Media pre 3 minuta
Poreski kalendar za avgust 2026. godine

Poreski kalendar za avgust 2026. godine

Ekapija pre 8 minuta
Tržište novih putničkih i lakih komercijalnih vozila u Srbiji u prvom polugodištu 2026.godine

Tržište novih putničkih i lakih komercijalnih vozila u Srbiji u prvom polugodištu 2026.godine

Nedeljnik pre 8 minuta
Kako će izgledati najavljeni novi kružni tokovi u Beogradu (FOTO)

Kako će izgledati najavljeni novi kružni tokovi u Beogradu (FOTO)

Ekapija pre 8 minuta
Zgrada čuvene jugoslovenske fabrike lekova postaje pozorište: Evo ko upravlja rekonstrukcijom i kada se završava

Zgrada čuvene jugoslovenske fabrike lekova postaje pozorište: Evo ko upravlja rekonstrukcijom i kada se završava

Kurir pre 8 minuta