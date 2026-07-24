Sindikat GSP: Propao tender za nabavku novih tramvaja, Beograd nije obezbedio novac za avans

Tender za nabavku novih 85 kratkih tramvaja u vrednosti od 226 miliona evra, planiran za potrebe Gradskog saobraćajnog preduzeća "Beograd" (GSP), biće obustavljen, jer Grad Beograd nije obezbedio novac za uplatu avansa u iznosu od 22 miliona evra, objavio je danas sindikat Centar GSP Beograd.

"Samo dva dana posle obustave tendera za nabavku novih trolejbusa, propao je i tender za nabavku novih tramvaja na koji se javila samo jedna firma i to turska Bozankaja", naveo je predsednik Sindikata Ivan Banković. On smatra da je to još jedan dokaz da zbog alarmantnog stanja u sistemu javnog prevoza Beograda i ogromnih dugova Grada prema GSP, a potom GSP prema dobavljačima, više nije moguće nabaviti nijedno novo vozilo preko Grada. Banković je rekao da se na