Težak udes u u Preljini: Dečak teško povređen, tri osobe primljene u bolnicu u Čačku
Nova pre 4 sati
Tri osobe povređene su u sudaru koji se dogodio večeras oko 22 časa u Preljini kod Čačka.
Iz čačanske bolnice su saopštili da su na urgentno-prijemno odeljenje primljene tri povređene osobe iz saobraćajne nesreće. Dečak starosti 12 godina, sa konstatovanim teškim telesnim povredama primljen u jedinicu intenzivne nege, dok su druga dva povređena lica stabilnih vitalnih parametara, prenosi RTS. U toku je dijagnostika.