Vlast želi da održi sednicu o nepoverenju Vladi kako bi do raspisivanja izbora imala sve karte u rukama

Generalni sekretar i narodni poslanik Srbija centra (SRCE) Stefan Janjić izjavio je, povodom nezvaničnih najava da će sednica Skupštine o izglasavanju nepoverenja Vladi biti u ponedeljak, da je praksa vlasti do sada bila da se sednice zakazuju po hitnom postupku, 24 sata pre održavanja, tako da će je, ukoliko odluče da je održe, verovatno zakazati u nedelju. – Mi smo spremni, kad god da bude sednica, imajući u vidu da se u ovom sazivu one ne održavaju često, a mi