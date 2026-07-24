Iran traži od Vašingtona promenu pristupa

Ministar spoljnih poslova Irana kaže da pregovori neće biti efikasni bez uvažavanja interesa Teherana

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana neće biti efikasni sve dok Vašington ne počne da uzima u obzir interese Teherana, izjavio je u četvrtak ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči. „Dok ne shvate da je jedini put napred poštovanje iranskog naroda i njegovih interesa, njihovi potezi neće biti efikasni”, prenosi njegove reči Al Džazira. Šef iranske diplomatije dodao je da je problem u samoj suštini američkog pristupa, koji je nazvao