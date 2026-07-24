Kosta i Fon der Lajenova: napad u Slavjansku je neprihvatljiv čin, EU stoji uz Letoniju

Politika pre 2 sata
Kosta i Fon der Lajenova: napad u Slavjansku je neprihvatljiv čin, EU stoji uz Letoniju

Evropa osudila napad na ukrajinski grad, navodeći da je pogođena i diplomatska infrastruktura

Zvaničnici Letonije, Litvanije i Estonije osudili su danas ruski napad na Slavjansk u Donjeckoj oblasti, u kojem je oštećen počasni konzulat Letonije, poginulo najmanje šest civila, a više desetina ljudi povređeno, ocenjujući da je reč o napadu na civile i diplomatsku infrastrukturu. Ministarka spoljnih poslova Letonije Baiba Braže saopštila je da je ruski napad oštetio počasni konzulat Letonije u Slavjansku i da je o tome obavestila ministre spoljnih poslova
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