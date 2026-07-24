Mark van Bomel preuzima reprezentaciju Belgije do 2028. godine

Politika pre 4 sati
Mark van Bomel preuzima reprezentaciju Belgije do 2028. godine

Na klupi „Crvenih đavola" od 15. avgusta

Fudbalski savez Belgije saopštio je danas da je imenovao Holanđanina Marka van Bomela za novog selektora seniorske reprezentacije. Van Bomel (49) će funkciju selektora Belgije obavljati od 15. avgusta, a potpisao je ugovor do kraja Evropskog prvenstva 2028. godine. „Velika je čast postati selektor Belgije. Želeo bih da se zahvalim belgijskom fudbalskom savezu na poverenju koje su mi ukazali. Belgija ima izvanredne igrače i ogroman potencijal. Zajedno sa mojim
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