Na današnji dan: Umrli Stevan Sremac i Delča, rođeni Bolivar i Aleksandar Dima Otac

Pregled najznačajnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 24. jul. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1567 - Škotska kraljica Marija Stjuart primorana je da abdicira zbog antiprotestantske politike. Naredne godine pobegla je u Englesku gde je zatvorena, a nakon 18 godina tamnovanja optužena je za učestvovanje u izdaji i pogubljena. 1701 - Antoan da la Mot Kadilac osnovao je na obali reke Mičigen trgovački centar Ponšartren, koji se razvio u grad Detroit. 1704 - Britanske snage pod komandom admirala Džordža Ruka preuzele su Gibraltar od Španaca. 1783 - Rođen je