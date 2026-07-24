Po 6.000 dinara za sve punoletne: Vučić najavio promenu zakona zbog isplate iz Akcionarskog fonda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je najavio da će 22. septembra svi punoletni građani Srbije dobiti po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Sa isplatom iz Akcionarskog fonda idemo 22. septembra - moramo u međuvremenu da promenimo zakon zato što je neko napravio vrlo glup zakon tamo 2007, 2008. godine. Da vam objasnim u jednoj reči: Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007, oni imaju pravo, i sad mi moramo da uplatimo i za ljude umrle u međuvremenu - njihovim naslednicima, a njih je oko 1,3 miliona, u skladu sa ostavinskim postupkom", izjavio je Vučić za RTS. Tako da će, precizirao je, neka