Sednica skupštine, jedina tačka - nepoverenje Vladi Srbije

Radio 021 pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Sednica skupštine, jedina tačka - nepoverenje Vladi Srbije

Sednica je zakazana za 27. jul na zahtev 109 poslanika vladajuće Srpske napredne stranke, saopštila predsednica parlamenta. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

REUTERS/Djordje Kojadinovic Đuro Macut, premijer Srbije Čini se da je Srbija sve bliža izborima - najpre parlamentarnim, a onda i predsedničkim. Prvi korak za to je vanredna sednica Skupštine Srbije, zakazana za 27. jul, a jedina tačka dnevnog reda je glasanje o poverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), javila je agencija Fonet. Zajedno sa koalicionim partnerima, SNS ima ubedljivu većinu u skupštini. Ako
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