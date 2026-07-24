U okolini Bečeja uhapšen osumnjičeni zbog trgovine drogom

U okolini Bečeja uhapšen je tridesetpetogodišnji A. P. zbog sumnje da je prodavao i proizvodio opojne droge. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Tokom pretresa kuće A. P. policija je našla dve digitalne vage i 75 grama proizvoda za koji se sumnja da je marihuana. Hapšenje su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju i Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu. A. P. će dobiti krivičnu prijavu i nakon zadržavanja od 48 sati biti priveden višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.