U okolini Bečeja uhapšen osumnjičeni zbog trgovine drogom

Radio 021 pre 52 minuta  |  021.rs
U okolini Bečeja uhapšen osumnjičeni zbog trgovine drogom

U okolini Bečeja uhapšen je tridesetpetogodišnji A. P. zbog sumnje da je prodavao i proizvodio opojne droge. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Tokom pretresa kuće A. P. policija je našla dve digitalne vage i 75 grama proizvoda za koji se sumnja da je marihuana. Hapšenje su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju i Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu. A. P. će dobiti krivičnu prijavu i nakon zadržavanja od 48 sati biti priveden višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.
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