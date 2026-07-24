Zaplenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen Novosađanin

U Novom Sadu uhapšen je P. Č. zbog sumnje da je trgovao drogom. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Pretresom stana ovog dvadesetogodišnjaka pronađeno je nešto više od kilogram i 200 grama marihuane. Pre nego što je policija pretresla stan, osumnjičeni je zaustavljen na ulici. Policija je tada kod njega pronašla više paketića marihuane i novac za koji se pretpostavlja da je od prodaje droge. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu, uz krivičnu prijavu.