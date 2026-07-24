Zaplenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen Novosađanin

Radio 021 pre 24 minuta  |  021.rs
Zaplenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen Novosađanin

U Novom Sadu uhapšen je P. Č. zbog sumnje da je trgovao drogom. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Pretresom stana ovog dvadesetogodišnjaka pronađeno je nešto više od kilogram i 200 grama marihuane. Pre nego što je policija pretresla stan, osumnjičeni je zaustavljen na ulici. Policija je tada kod njega pronašla više paketića marihuane i novac za koji se pretpostavlja da je od prodaje droge. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu, uz krivičnu prijavu.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Serbian News Media pre 49 minuta
Uhapseni odgovorni i spasilac nakon utapanja deteta u akva-parku u Smederevu

Uhapseni odgovorni i spasilac nakon utapanja deteta u akva-parku u Smederevu

Serbian News Media pre 49 minuta
Zaplena marihuane nakon pretresa kuće u okolini Bečeja

Zaplena marihuane nakon pretresa kuće u okolini Bečeja

RTV pre 1 sat
Osumnjičen za prodaju marihuane u Novom Sadu

Osumnjičen za prodaju marihuane u Novom Sadu

RTV pre 1 sat
Uhapšen mladić (19) u Novom Sadu: Policija pronašla više od kilogram marihuane

Uhapšen mladić (19) u Novom Sadu: Policija pronašla više od kilogram marihuane

Nova pre 1 sat
Vranjanac uhapšen u BiH: Banjalučko tužilaštvo traži pritvor

Vranjanac uhapšen u BiH: Banjalučko tužilaštvo traži pritvor

Jug press pre 1 sat
Uhapšen muškarac kod Bečeja: U kući imao 75 grama marihuane i digitalne vage

Uhapšen muškarac kod Bečeja: U kući imao 75 grama marihuane i digitalne vage

Nova pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaGoogleGuglNovi Sad

Regioni, najnovije vesti »

Ministarstvo prosvete: Vlada će finansirati 6.612 studenata prve godine master i akademskih studija

Ministarstvo prosvete: Vlada će finansirati 6.612 studenata prve godine master i akademskih studija

N1 Info pre 39 minuta
Zaplenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen Novosađanin

Zaplenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen Novosađanin

Radio 021 pre 24 minuta
Ministarstvo prosvete: Vlada će finansirati 6.612 studenata prve godine master i akademskih studija

Ministarstvo prosvete: Vlada će finansirati 6.612 studenata prve godine master i akademskih studija

Beta pre 24 minuta
Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Serbian News Media pre 49 minuta
Uhapseni odgovorni i spasilac nakon utapanja deteta u akva-parku u Smederevu

Uhapseni odgovorni i spasilac nakon utapanja deteta u akva-parku u Smederevu

Serbian News Media pre 49 minuta