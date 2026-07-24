Nastavlja se fudbalska Super liga, Zvezda dočekuje Vojvodinu

Radio sto plus pre 1 sat
Nastavlja se fudbalska Super liga, Zvezda dočekuje Vojvodinu

Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 19 časova na stadionu “Rajko Mitić” protiv Vojvodine, a obe ekipe igraće za drugu pobedu na startu takmičenja.

Zvezda i Vojvodina igrali su ove sedmice utakmice u kvalifikacijama za evropska takmičenja, beogradski tim pobedio je u Severnoj Irskoj Larn 4:0, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok je novosadski tim izgubio u Novom Sadu od Ajaksa 1:4, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Uspešan u evropskoj utakmici bio je i Partizan, koji je sinoć u Beogradu pobedio Una Štrasen iz Luksemburga 4:0, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Nastavlja se fudbalska Super liga, Zvezda dočekuje Vojvodinu

Nastavlja se fudbalska Super liga, Zvezda dočekuje Vojvodinu

Serbian News Media pre 45 minuta
Superliga: Zvezda i Vojvodina u derbiju drugog kola, Partizan u nedelju gostuje u Šapcu

Superliga: Zvezda i Vojvodina u derbiju drugog kola, Partizan u nedelju gostuje u Šapcu

RTV pre 30 minuta
Derbi Zvezde i Vojvodine u Superligi: Partizan gostuje u Šapcu

Derbi Zvezde i Vojvodine u Superligi: Partizan gostuje u Šapcu

Nova pre 30 minuta
Tanjga: Bolno otrežnjenje – nismo ovaj nivo, Zvezda je nivo Ajaksa

Tanjga: Bolno otrežnjenje – nismo ovaj nivo, Zvezda je nivo Ajaksa

Sputnik pre 40 minuta
VIDEO Dušan Tadić usred Novog Sada poveo navijanje navijača Ajaksa

VIDEO Dušan Tadić usred Novog Sada poveo navijanje navijača Ajaksa

Nova pre 10 minuta
Srpski timovi u evropskim kvalifikacijama: Nesreća u žrebu ili realnost – svakako padamo na UEFA listi

Srpski timovi u evropskim kvalifikacijama: Nesreća u žrebu ili realnost – svakako padamo na UEFA listi

Danas pre 1 sat
Ajaks rutinski do ubedljivog trijumfa

Ajaks rutinski do ubedljivog trijumfa

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanLiga ŠampionaVojvodinaNovi SadAjaxLuksemburgAjaks

Sport, najnovije vesti »

Nastavlja se fudbalska Super liga, Zvezda dočekuje Vojvodinu

Nastavlja se fudbalska Super liga, Zvezda dočekuje Vojvodinu

Serbian News Media pre 45 minuta
Jirgen Klop je postao novi selektor Nemačke

Jirgen Klop je postao novi selektor Nemačke

Nedeljnik pre 10 minuta
Superliga: Zvezda i Vojvodina u derbiju drugog kola, Partizan u nedelju gostuje u Šapcu

Superliga: Zvezda i Vojvodina u derbiju drugog kola, Partizan u nedelju gostuje u Šapcu

RTV pre 30 minuta
Beograd u trci za organizaciju Šahovske olimpijade 2030. godine

Beograd u trci za organizaciju Šahovske olimpijade 2030. godine

RTV pre 30 minuta
Novi posao za karaičića: Ostaje na Balkanu!

Novi posao za karaičića: Ostaje na Balkanu!

Hot sport pre 20 minuta