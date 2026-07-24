Nastavlja se fudbalska Super liga, Zvezda dočekuje Vojvodinu

Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 19 časova na stadionu “Rajko Mitić” protiv Vojvodine, a obe ekipe igraće za drugu pobedu na startu takmičenja.

Zvezda i Vojvodina igrali su ove sedmice utakmice u kvalifikacijama za evropska takmičenja, beogradski tim pobedio je u Severnoj Irskoj Larn 4:0, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok je novosadski tim izgubio u Novom Sadu od Ajaksa 1:4, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Uspešan u evropskoj utakmici bio je i Partizan, koji je sinoć u Beogradu pobedio Una Štrasen iz Luksemburga 4:0, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.