Đurić u Manili sa ministrom spoljnih poslova Čilea o jačanju saradnje

RINA pre 4 sati
Đurić u Manili sa ministrom spoljnih poslova Čilea o jačanju saradnje

MANILA - Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je tokom samita u Manili sa ministrom spoljnih poslova Čilea Fransiskom Peresom Makenom o intenziviranju političkog dijaloga i jačanju saradnje u oblastima od obostranog interesa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Đurić je izrazio uverenje da se sa Čileom, kao prijateljskom zemljom, otvaraju nove mogućnosti za jačanje bilateralnih odnosa. On je pozvao čileanskog ministra da u narednom periodu poseti Srbiju. Šef srpske diplomatije izrazio je zadovoljstvo što je nova administracija Čilea već u prvim mesecima mandata pokazala spremnost da unapredi dijalog sa Srbijom. Đurić je ocenio da takav pristup potvrđuje da Čile Srbiju vidi kao pouzdanog partnera i sagovornika u pitanjima
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