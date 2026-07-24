Zapalio se automobil na auto-putu Miloš Veliki: Buktinja kod Lajkovca, ekipe odmah izašle na teren

RINA pre 5 sati
Zapalio se automobil na auto-putu Miloš Veliki: Buktinja kod Lajkovca, ekipe odmah izašle na teren
Lajkovac - Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki nakon petlje Lajkovac u semru ka Čačku došlo je do teže saobraćajne nezgode, kada se zapalilo se putničko vozilo. - Nadležne ekipe su odmah upućene na teren, a vozilo je uklonjeno. Saobraćaj se sada odvija normalno, saopšteno je iz Puteva Srbije. Oni apeluju na sve vozače da svoju vožnju prilagode uslovima na putu i da voze prema propisima koji važe za deonicu kojom se kreću.
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