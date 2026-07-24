Sednica o poverenju Vladi zakazana za ponedeljak

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak u 10.00 časova deveto vanredno zasedanje na kome će se razmatrati Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.

Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, saopšteno je iz parlamenta. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom – Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Brnabić je ranije danas rekla da će sednica biti zakazana za ponedeljak i istakla da će se na njoj videti da li većina u parlamentu ima poverenja u vladu Đure Macuta.