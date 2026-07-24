Eskalacija u Zalivu - Iran tvrdi da je napao američke baze, Bahrein i Kuvajt prijavili udare

RTS pre 2 sata
Eskalacija u Zalivu - Iran tvrdi da je napao američke baze, Bahrein i Kuvajt prijavili udare

Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima, dok je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio da bi eventualna konfiskacija iranske imovine od strane SAD predstavljala opasan presedan koji bi mogao da dovede do haosa.

13:20 UN pozvao na evakuaciju 6.000 mornara zarobljenih u Ormuskom moreuzu Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folker Tirk pozvao je strane uključene u sukob između SAD, Izraela i Irana da omoguće bezbednu evakuaciju oko 6.000 mornara koji su ostali zarobljeni u Ormuskom moreuzu. Tirkova portparolka Šabija Mantu rekla je na konferenciji za novinare u Ženevi da sve strane u sukobu moraju hitno da sarađuju kako bi se obezbedio siguran prolaz za nasukane
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