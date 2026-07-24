Pandurović: U Lučanima da potvrdimo ono što smo pokazali u prvom kolu

Fudbalere Novog Pazara u nedelju, 26. jula, od 20:30 časova očekuje gostovanje Mladosti u Lučanima, u utakmici drugog kola Superlige Srbije.

Šef stručnog štaba Novog Pazara Strahinja Pandurović ističe da njegov tim očekuje izuzetno zahtevno gostovanje protiv jedne od najorganizovanijih ekipa u prvenstvu, ali veruje da uz borbenost i zajedništvo Novi Pazar može do pozitivnog rezultata. Analizirajući nastup u prvom kolu protiv Radničkog iz Kragujevca, Pandurović je rekao da je stručni štab dobio odgovore na brojna pitanja, ali i da posao oko formiranja tima još nije završen, jer se u narednom periodu