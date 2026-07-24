Đurić: Delegacija Srbije ostvarila tri zacrtana cilja u Manili na skupu ASEAN-a

RTV pre 52 minuta  |  Tanjug, RTV (Branimir Kozarov)
Đurić: Delegacija Srbije ostvarila tri zacrtana cilja u Manili na skupu ASEAN-a

MANILA - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije (ASEAN) delegacija Srbije ostvarila sva tri zacrtana cilja, među kojima je i potvrda i podrške više zemalja tog regiona teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.

Đurić je, na kraju učešća na samitu, rekao novinarima da su uspeli da obave i substantivne razgovore o učešću više zemalja Jugoistočne Azije na Ekspo izložbi koja se održava u Beogradu sledeće godine. "I na bilateralnom nivou, što je treći, ali ne manje važan zadatak, uspeli smo da imamo kvalitetnu diskusiju i sastanke sa više uticajnih i velikih zemalja regiona. Ovde bih istakao da, kada kažem region, mislim zaista na širi region, s obzirom na to da smo imali
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