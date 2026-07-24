Osumnjičen za prodaju marihuane u Novom Sadu

RTV pre 8 sati  |  RTV
Osumnjičen za prodaju marihuane u Novom Sadu

NOVI SAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su P. Č. (2006) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, policija je pronašla oko 1.255 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i digitalnu vagu. Prethodno je, pregledom osumnjičenog na ulici, policija kod njega pronašla više paketića sa oko 40 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

U okolini Bečeja uhapšen osumnjičeni zbog trgovine drogom

U okolini Bečeja uhapšen osumnjičeni zbog trgovine drogom

Radio 021 pre 2 sata
30 dana pritvora za Makedonca koji je prevario ženu i uzeo joj novac i zlato vredno 800 hiljada dinara

30 dana pritvora za Makedonca koji je prevario ženu i uzeo joj novac i zlato vredno 800 hiljada dinara

Stav.life pre 3 sata
Zaplenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen Novosađanin

Zaplenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen Novosađanin

Radio 021 pre 8 sati
Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Serbian News Media pre 8 sati
Uhapseni odgovorni i spasilac nakon utapanja deteta u akva-parku u Smederevu

Uhapseni odgovorni i spasilac nakon utapanja deteta u akva-parku u Smederevu

Serbian News Media pre 8 sati
Zaplena marihuane nakon pretresa kuće u okolini Bečeja

Zaplena marihuane nakon pretresa kuće u okolini Bečeja

RTV pre 8 sati
Uhapšen mladić (19) u Novom Sadu: Policija pronašla više od kilogram marihuane

Uhapšen mladić (19) u Novom Sadu: Policija pronašla više od kilogram marihuane

Nova pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaNovi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

MUP: Uhapšene dve osobe zbog nesreće u Pećincima u kojoj je stradao šezdesetogodišnjak

MUP: Uhapšene dve osobe zbog nesreće u Pećincima u kojoj je stradao šezdesetogodišnjak

N1 Info pre 9 minuta
U Pećincima uhapšena dva muškarca zbog teške nesreće i nepružanja pomoći povređenom

U Pećincima uhapšena dva muškarca zbog teške nesreće i nepružanja pomoći povređenom

RTV pre 14 minuta
Uhapšena državljanka Severne Makedonije zbog lažne saobraćajne nesreće: Starici iz Leskovca uzela novac i zlato vredne 800.000…

Uhapšena državljanka Severne Makedonije zbog lažne saobraćajne nesreće: Starici iz Leskovca uzela novac i zlato vredne 800.000 dinara

Jug press pre 4 minuta
Vikend "Nova" piše: Opozicioni front u egalu sa režimom

Vikend "Nova" piše: Opozicioni front u egalu sa režimom

Nova pre 4 minuta
U Pećincima uhapšeni vozač i suvozač zbog sumnje da su kolima udarili muškarca (60) koji je preminuo

U Pećincima uhapšeni vozač i suvozač zbog sumnje da su kolima udarili muškarca (60) koji je preminuo

Nova pre 9 minuta