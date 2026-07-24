Osumnjičen za prodaju marihuane u Novom Sadu

NOVI SAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su P. Č. (2006) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, policija je pronašla oko 1.255 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i digitalnu vagu. Prethodno je, pregledom osumnjičenog na ulici, policija kod njega pronašla više paketića sa oko 40 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u