Pronađena devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem Pronađi me

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Pronađena devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem Pronađi me

BEOGRAD - Dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen u četvrtak, 23. jula, pronađena je, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Devojčica se, nepovređena, sama vratila kući, navodi se u saopštenju. Time je zatvoren sistem "Pronađi me", koji je bio aktiviran nešto posle 1.00 sat protekle noći za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvanaestogodišnje Anđelije Dimitrijević iz Beograda na opštini Čukarica u Beogradu. - Igor Jurić o pokretanju sistema "Pronađi me": Policija ima obavezu da štiti i život i privatnost deteta Povodom pokretanja sistema "Pronađi me" za dvanaestogodišnjom
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