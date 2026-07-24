Putnička vozila na Preševu i Gradini čekaju 20 min na izlazu, na Horgošu sat na ulazu

RTV pre 49 minuta  |  Tanjug
Putnička vozila na Preševu i Gradini čekaju 20 min na izlazu, na Horgošu sat na ulazu

BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš čekaju sat vremena na ulazu u zemlju, dok se na Gradini i Preševu, na izlazu, zadržavaju 20 minuta.

Na teretnim terminalima, na graničnom prelazu Batrovci beleže se zadržavanja na izlazu u trajanju od sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih, ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno
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Putnička vozila na Preševu i Gradini čekaju 20 min na izlazu, na Horgošu sat na ulazu

Putnička vozila na Preševu i Gradini čekaju 20 min na izlazu, na Horgošu sat na ulazu

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Putnička vozila na Preševu i Gradini čekaju 20 minuta na izlazu, na Horgošu sat na ulazu

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