U Pećincima uhapšena dva muškarca zbog teške nesreće i nepružanja pomoći povređenom

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
U Pećincima uhapšena dva muškarca zbog teške nesreće i nepružanja pomoći povređenom

PEĆINCI - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima uhapsili su V. M. (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi i M. T. (28) zbog sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Kako se sumnja, V.M. je 19. jula, upravljajući putničkim vozilom ford tranzit, udario šezdesetogodišnjeg muškarca koji je gurao bicikl, a potom zajedno sa suvozačem M.T, napustio lice mesta, navodi se u saopštenju MUP-a. Muškarac je na licu mesta preminuo od zadobijenih povreda. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, gde im je nakon saslušanja rešenjem sudije za prethodni postupak određen pritvor do 30 dana.
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