UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Moskva otvorena za pregovore; Zelenski: Rusija će blokirati koridore za žito

RTV pre 49 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Moskva otvorena za pregovore; Zelenski: Rusija će blokirati koridore za žito

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1612. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva poručuje da ostaje otvorena za pregovarački proces, ali da će, dok evropske zemlje podstiču Kijev na rat, nastaviti svoju "specijalnu vojnu operaciju".

Broj ranjenih u ruskom napadu sa pet vođenih avionskih bombi na Zaporožje porastao je na 25, među kojima je šestoro dece. U vazdušnom napadu na Pavlograd, poginule su tri osobe, a 28 ih je ranjeno. I u udaru KAB-ovima na Slavjansk ima 14 ranjenih. Ruska vojska je izvela i udare na infrastrukturu luke u Odesi. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na Krim. Napadnuta je i Belgorodska ruska oblast, kao i rafinerija u Uljanovskoj
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