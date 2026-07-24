Više od 1.000 umrlih u epidemiji ebole u Kongu

RTV pre 29 minuta  |  Tanjug
Više od 1.000 umrlih u epidemiji ebole u Kongu

BUNIJA - Više od 1.000 ljudi umrlo je u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo, saopštio je danas Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC), upozoravajući da se radi o najbrže širećoj epidemiji ebole u istoriji.

Generalni direktor Africa CDC Žan Kaseja rekao je na zdravstvenom samitu u Gani da je potvrđen 1.031 smrtni slučaj, preneo je AP. "Ovo su ljudi koji umiru. Umiru jer nemamo vakcine, nemamo lekove, nemamo finansiranje", rekao je Kaseja. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Konga, do ponedeljka su registrovana 2.473 slučaja zaraze, dok je najmanje 737 pacijenata bilo u izolaciji ili na bolničkom lečenju. Epidemija, proglašena 15. maja, razlikuje se od
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