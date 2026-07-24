Vremeplov: Srpska potera uhvatila i pogubila četvoricu dahija

NOVI SAD - Na današnji dan 1804. godine, srpska potera, predvođena bimbašom (turski vojni čin u rangu komandanta bataljona) kasnije vojvodom, Milenkom Stojkovićem, uhvatila je i pogubila, na dunavskom ostrvu Ada Kale, dahije Aganliju, Kučuk Aliju, Mulu Jusufa i Mehmeda Fočića, koji su prethodno "sečom knezova" zapalili iskru Prvog srpskog ustanka. Namera dahija bila je da se dočepaju Vidina (danas Bugarska). Vlasti u Istanbulu su verovale da su Srbi osvetom nad dahijama dobili zadovoljenje, ali su se

Danas je petak, 24. jul, 205. dan 2026. Do kraja godine ima 160 dana. 1567 - Škotsku kraljicu Mariju Stjuart nezadovoljno plemstvo primoralo je da abdicira, pošto je protestantskoj Škotskoj pokušala da nametne rimokatolicizam. 1783 - Rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, najznačajnija ličnost u borbi za nezavisnost Latinske Amerike od Španije. Posle niza vojnih pobeda nad Špancima nazvan je "El Libertador de la Patria"