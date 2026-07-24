Zaplena marihuane nakon pretresa kuće u okolini Bečeja

RTV pre 4 sati  |  RTV
Zaplena marihuane nakon pretresa kuće u okolini Bečeja

BEČEJ - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu, uhapsili su A. P. (1991) iz okoline Bečeja, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom kuće koju koristi osumnjičeni, policija je pronašla oko 75 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i dve digitalne vage. A. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Zaplenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen Novosađanin

Zaplenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen Novosađanin

Radio 021 pre 3 sata
Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Serbian News Media pre 3 sata
Uhapseni odgovorni i spasilac nakon utapanja deteta u akva-parku u Smederevu

Uhapseni odgovorni i spasilac nakon utapanja deteta u akva-parku u Smederevu

Serbian News Media pre 3 sata
Osumnjičen za prodaju marihuane u Novom Sadu

Osumnjičen za prodaju marihuane u Novom Sadu

RTV pre 4 sati
Vranjanac uhapšen u BiH: Banjalučko tužilaštvo traži pritvor

Vranjanac uhapšen u BiH: Banjalučko tužilaštvo traži pritvor

Jug press pre 4 sati
Uhapšen mladić (19) u Novom Sadu: Policija pronašla više od kilogram marihuane

Uhapšen mladić (19) u Novom Sadu: Policija pronašla više od kilogram marihuane

Nova pre 4 sati
Uhapšen muškarac kod Bečeja: U kući imao 75 grama marihuane i digitalne vage

Uhapšen muškarac kod Bečeja: U kući imao 75 grama marihuane i digitalne vage

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaZrenjaninTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaBečej

Regioni, najnovije vesti »

U stravičnom udesu u Bugarskoj nastradala Boranka (1971) lekari se bore za život njenog supruga

U stravičnom udesu u Bugarskoj nastradala Boranka (1971) lekari se bore za život njenog supruga

Ist media pre 48 minuta
Sićevo čeka novi vodovod i kanalizaciju, pokrenuta inicijativa za zaštitu pećine Balanica

Sićevo čeka novi vodovod i kanalizaciju, pokrenuta inicijativa za zaštitu pećine Balanica

Glas juga pre 48 minuta
Predstavljen plan opštine Pantelej nakon izgradnje obilaznice, Nišlije ponovo zatražile izmeštanje

Predstavljen plan opštine Pantelej nakon izgradnje obilaznice, Nišlije ponovo zatražile izmeštanje

Nedeljnik pre 53 minuta
Anksioznost i depresija ne biraju doba godine- evo koji su saveti prihijatara

Anksioznost i depresija ne biraju doba godine- evo koji su saveti prihijatara

ObjektiVa pre 48 minuta
Vlada usvojila kvote: 6.612 mesta za master i 972 za doktorske studije

Vlada usvojila kvote: 6.612 mesta za master i 972 za doktorske studije

Morava info pre 28 minuta