Zaplena marihuane nakon pretresa kuće u okolini Bečeja

BEČEJ - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu, uhapsili su A. P. (1991) iz okoline Bečeja, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom kuće koju koristi osumnjičeni, policija je pronašla oko 75 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i dve digitalne vage. A. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.