Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Serbian News Media pre 5 sati
Maloletnik uhapšen u Kraljevu zbog sumnje za trgovinu narkoticima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su S.

J. C. (2007) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla 19 paketića sa oko 15 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain. Takođe, zaplenjena je i digitalna vagica za precizno merenje sa tragovima iste materije, kao i novac u domaćoj i stranoj valuti za koji se sumnja da
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