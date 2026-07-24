Počinju pripreme za nagradnu igru u okviru Ekspo 2027 Beograd

Vlada Srbije odlučila je da formira Radnu grupu koja će koordinirati pripremu svih pravnih, organizacionih i tehničkih aktivnosti neophodnih za sprovođenje nagradne igre u okviru specijalizovane izložbe EXPO 2027, koja će biti održana u Beogradu iduće godine, saopšteno je danas.

Kako se navodi, nagradna igra će početi na jesen ove godine a građani će moći da učestvuju registracijom važeće ulaznice kupljene putem zvaničnih kanala prodaje, skeniranjem koda sa ulaznice kroz mobilnu aplikaciju. „Dobitnici će biti određivani javnim izvlačenjem, koja će biti organizovana u više termina uz direktan televizijski prenos. Glavne nagrade će biti stanovi koji su izgradjeni u okviru Expo kompleksa u Surčinu, a u okviru svakog izvlačenja biće dodeljen