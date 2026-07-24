Alarm na Dunavu! Vodostaj na istorijskom minimumu: Voda se povukla, splavovi ostali u blatu, a ovo brine sve!

Dunav menja priobalje

Zbog dugotrajnog sušnog perioda, Dunav poslednjih dana beleži izuzetno nizak vodostaj, naročito kod Bezdana, Bogojeva i Apatina. Kod Novog Sada je u ponedeljak izmeren najniži vodostaj za ovo doba godine – 44 centimetra ispod referentne tačke. Nizak nivo reke već se odražava na rečni ekosistem, poljoprivredu i plovidbu. Kod Bezdana je prethodnih dana vodostaj pao na minus 120 centimetara, približivši se istorijskom minimumu od minus 143 centimetra. Kod Novog Sada