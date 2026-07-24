Alarm na Dunavu! Vodostaj na istorijskom minimumu: Voda se povukla, splavovi ostali u blatu, a ovo brine sve!

Telegraf pre 54 minuta  |  Telegraf.rs/ RTS
Alarm na Dunavu! Vodostaj na istorijskom minimumu: Voda se povukla, splavovi ostali u blatu, a ovo brine sve!

Dunav menja priobalje

Zbog dugotrajnog sušnog perioda, Dunav poslednjih dana beleži izuzetno nizak vodostaj, naročito kod Bezdana, Bogojeva i Apatina. Kod Novog Sada je u ponedeljak izmeren najniži vodostaj za ovo doba godine – 44 centimetra ispod referentne tačke. Nizak nivo reke već se odražava na rečni ekosistem, poljoprivredu i plovidbu. Kod Bezdana je prethodnih dana vodostaj pao na minus 120 centimetara, približivši se istorijskom minimumu od minus 143 centimetra. Kod Novog Sada
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Hidrolog RHMZ-a upozorava: Nepovoljna hidrološka situacija na Dunavu, najniži vodostaj u poslednjih pola veka

Hidrolog RHMZ-a upozorava: Nepovoljna hidrološka situacija na Dunavu, najniži vodostaj u poslednjih pola veka

Danas pre 7 sati
Dunav ponegde kao potok, otežan prevoz goriva

Dunav ponegde kao potok, otežan prevoz goriva

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadDunavVode VojvodinePoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Na severu suvo sa sunčanim periodima, u ostatku zemlje kiša i lokalni pljuskovi: Kakav nas vikend čeka

Na severu suvo sa sunčanim periodima, u ostatku zemlje kiša i lokalni pljuskovi: Kakav nas vikend čeka

N1 Info pre 4 minuta
Zabrinjavajuće slike u slivu Južne Morave, građani uznemireni zbog pritoke crne boje (VIDEO)

Zabrinjavajuće slike u slivu Južne Morave, građani uznemireni zbog pritoke crne boje (VIDEO)

Insajder pre 9 minuta
„Božanstvo koje rešava sve“: I Vučić priznao da država ne postoji

„Božanstvo koje rešava sve“: I Vučić priznao da država ne postoji

Danas pre 4 minuta
Alija Sirotanović: Rudar koji je na današnji dan za osam sati iskopao 152 tone uglja i postao legenda Jugoslavije

Alija Sirotanović: Rudar koji je na današnji dan za osam sati iskopao 152 tone uglja i postao legenda Jugoslavije

Danas pre 4 minuta
Upravo na Blic TV: U "Jutru na Blic" o tome kako da se izborimo sa afričkom kugom svinja

Upravo na Blic TV: U "Jutru na Blic" o tome kako da se izborimo sa afričkom kugom svinja

Blic pre 4 minuta