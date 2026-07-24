Emina Jahović uživa na plaži daleko od znatiželjnih pogleda: Ovaj detalj na njenom vratu komentarišu svi

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs
Emina Jahović uživa na plaži daleko od znatiželjnih pogleda: Ovaj detalj na njenom vratu komentarišu svi

Pevačica Emina Jahović važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na našoj sceni.

Emina trenutno boravi na letnjem odmoru i sada je sa plaže objavila slike Ona se slikala u bikiniju dok pije omiljeno piće. Ona je stegla grudi u bikiniju a mnogi su primetili ovaj detalj oko njenog vrata. Nosila je ogrlice, a na jednoj je bilo zakačeno slovo Y, koje je početno u imenima njenih sinova Jamana i Javuza na turskom jeziku. Ona se krila od znatiželjnih pogleda sa šeširićem i velikim naočarama za sunce, dok je jedan momenat, pak, poželela da podeli sa
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Emina JahovićTurska

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