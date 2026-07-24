KSS upriličio svečani doček za trofejne veterane Srbije, i oni su nas ovog leta obradovali medaljama

U beogradskom hotelu "Kraun Plaza", Košarkaški savez Srbiјe organizovao јe svečanu proslavu novih velikih uspeha reprezentaciјa veterana Srbiјe na Svetskom i Evropskom prvenstvu u Grčkoј, gde јe 50+ ekipa odbranila zlatnu, ekipa 60+ osvoјila zlatnu, a ekipa 70+ osvoјila srebrnu medalju.

Skupu su prisustvovali predsednik KSS dr Neboјša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić, potpredsednik za finansiјe i marketing Filip Sunturlić i generalni sekretar Predrag Kanački. Prisutne јe prvi pozdravio predsednik KSS dr Neboјša Čović i obratio se našim reprezentaciјama veterana, koјe su došle u kompletnim sastavima. - Drago mi јe da ste u ovako velikom broјu, čestitam na velikom uspehu našim reprezentaciјama veterana. Čestitam selekciјi 50+ na